Tesla bestrijdt brandgevaar met update

Tesla heeft een automatische update uitgestuurd voor zijn elektrische auto's, die het risico op brand moet tegengaan. De maatregel volgt op de spontane ontbranding van twee geparkeerde Tesla's in Azië.

De update past de systemen aan die te maken hebben met opladen en temperatuurmanagement. Ook zou de ingreep de levensduur van de accu ten goede komen. Eind april dook een filmpje op van een brandende geparkeerde Tesla in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Zondag gebeurde iets soortgelijks met een Tesla in Hongkong.

Het bedrijf doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van beide branden, maar het zou iets met de accu te maken hebben. Slechts een beperkt aantal accu's zou het probleem hebben. Tesla houdt vol dat elektrische auto's tien keer minder risico lopen op brand dan gewone auto's.

Tesla bevestigde verder tegenover Amerikaanse media dat zijn hoofd communicatie Dave Arnold na tweeënhalf jaar vertrekt. Hij blijft nog een maand in dienst om zijn opvolger in te werken in de belangrijke functie. Tesla heeft een hoog verloop in een aantal topfuncties, zoals die van hoofd communicatie. Voor zover bekend ligt er geen conflict ten grondslag aan het vertrek.