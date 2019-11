Tesla-baas Elon Musk zegt Twitter gedag

Tesla-topman Elon Musk vertrekt van Twitter. Dat zei hij vrijdag althans op het sociale netwerk nadat hij zich even daarvoor afvroeg of Twitter wel „goed” was. Zijn account is evenwel ruim drie uur later nog altijd actief, waardoor het onduidelijk is of Musk zijn vertrek meent.

Musk heeft een historie van problemen door uitspraken die hij op Twitter deed. Zo schreef hij ooit dat hij Tesla van de beurs wilde halen en dat hij de financiering daarvoor rond had. Dat bleek niet zo te zijn en hij werd door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC op de vingers getikt. Hij mocht daarna geen bedrijfsgevoelige informatie meer op Twitter zetten zonder toestemming van het juridische team van Tesla.

Momenteel loopt er nog een rechtszaak tegen Musk van een duiker die vorig jaar betrokken was bij de redding van Thaise jongens die in een grot vast waren komen te zitten. De topman van Tesla, SpaceX en The Boring Company noemde de Brit in een ruzie op Twitter een pedofiel. Daarop besloot de duiker hem voor de rechter te slepen.