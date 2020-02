‘Terugval bij verhuur kantoorruimte in Amsterdam’

De vraag naar kantoorruimte in de Randstad is vorig jaar verder toegenomen, met uitzondering van Amsterdam. „Amsterdam lijkt als eerste stad tegen de grenzen van haar groei aan te lopen. We zien een duidelijke terugval in opname van kantoorruimte in de hoofdstad”, zegt directeur Rudolf de Boer van vastgoedadviseur CBRE Nederland.

In Amsterdam werd volgens CBRE afgelopen jaar 306.000 vierkante meter aan kantoorruimte verhuurd, een daling van 21 procent ten opzichte van 2018. Deze afname valt samen met een zeer krappe kantorenmarkt. De kantorenleegstand in de hoofdstad daalde eind 2019 naar 3,5 procent.

Ook in de andere grote steden is de leegstand volgens de vastgoedadviseur laag, met name in de meest moderne kantoorgebieden rond de grote stations. Als gevolg van de grote vraag naar kantoren en het beperkte aanbod, stijgen de huren. De tophuur aan de Amsterdamse Zuidas steeg met 7 procent naar 460 euro per vierkante meter.