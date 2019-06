„Terugloop Polen vergroot tekort personeel”

Het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa neemt de komende jaren waarschijnlijk geleidelijk af. Dat betekent dat er nog meer druk komt op de toch al krappe Nederlandse arbeidsmarkt, stelt het economisch bureau van ABN AMRO in een nieuw rapport.

Nu de economie in Oost-Europa flink groeit en de werkloosheid daar lager ligt dan het Europees gemiddelde, zijn die arbeidskrachten hard nodig in eigen land. Er zijn eigenlijk steeds minder drijfveren voor bijvoorbeeld Poolse, Tsjechische of Bulgaarse arbeidskrachten om naar Nederland te komen, aldus ABN AMRO.

In Nederland zou dit voor problemen kunnen zorgen, temeer omdat er in sommige branches nu al sprake is van een groot tekort aan personeel. Niet voor niets zijn er nu zo veel Oost-Europeanen aan de slag in Nederland. In de transport en logistiek alleen gaat het om bijna 53.000 mensen. Ook werken er veel Oost-Europeanen in de agrarische sector, de industrie en de bouw. Bedrijven in deze branches zullen alternatieven moeten vinden.

Volgens ABN AMRO-econoom Nora Neuteboom zijn er nog wel een enkele factoren die de druk wat kunnen verlichten. "Bij een brexit vertrekken veel Oost-Europeanen uit het Verenigd Koninkrijk die zich mogelijk in Nederland vestigen. Ook kunnen ondernemers waar mogelijk extra investeren in digitalisering en robotisering, om het effect van het personeelstekort op lange termijn te verzachten."