Terdege Zomerfair trekt 21.000 bezoekers

De Terdege Zomerfair, op landgoed De Schaffelaar in Barneveld, heeft vorige week ruim 21.000 bezoekers getrokken.

„Het was een heel goede fair. We zijn tevreden en dankbaar”, aldus Bineke van Doleweerd maandagmorgen. Zij coördineert binnen EMG de organisatie van het evenement. Vorig jaar, toen de fair voor de eerste keer werd gehouden in de huidige vorm, kwamen er ongeveer 18.000 mensen. Inmiddels staat al vast dat er in 2020 een derde editie volgt.

„De sfeer was heel goed, zowel onder de bezoekers als de standhouders”, aldus Van Doleweerd. „De geluiden die we tijdens de vier dagen hoorden, waren erg positief. Opvallend vonden we dat de bezoekers ook lang bleven, ’s avonds tegen sluitingstijd was het nog erg druk.” Vooral het cateringplein met foodtrucks viel volgens haar in de smaak. Een verbeterpunt voor volgend jaar is de opstelling van de stands. „Die maken we overzichtelijker, die willen we helemaal vernieuwen.”