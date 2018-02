Terdege organiseert eerste zomerfair in Barneveld

Familieblad Terdege, onderdeel van de Erdee Media Groep in Apeldoorn, organiseert van 1 tot en met 4 augustus de Terdege Zomerfair in Barneveld.

De beurs, met het thema ”Zomers!”, komt in de plaats van de beurs Naar Buiten, die tot nu toe in de zomer georganiseerd werd op het Landgoed de Schaffelaar in Barneveld.

Volgens Gisette van Dalen-Heemskerk, chef-redacteur van Terdege, is de beurs een „fikse” update van het oude beursconcept van Naar Buiten. „Deze zomerfair is in die zin de opvolger van Naar Buiten, maar de opzet is anders. Het is iets nieuws op een vertrouwde locatie.”

Terdege heeft de 35e verjaardag van het familieblad, dat zo’n 20.000 vaste abonnees heeft en een leesbereik van ongeveer 120.000 mensen, aangegrepen voor het neerzetten van een nieuwe beurs waar voor iedereen wat te beleven moet zijn.

Boerenschuur

„We mikken op gezinnen die een dagje uit willen, we hopen op de komst van mensen die in de omgeving op vakantie zijn, we verwachten abonnees uit het hele land, maar natuurlijk zijn ook niet-abonnees van harte welkom”, aldus Van Dalen-Heemskerk. „Er is in ieder geval voor iedereen veel te doen, te bekijken en te kopen.”

Hart van het programma wordt de ”Terdege Barn”, een Amerikaanse boerenschuur van 500 vierkante meter groot en 10 meter hoog die letterlijk het middelpunt van de zomerfair moet worden.

„In dit bouwwerk gaat Terdege ‘live’: columnisten, auteurs en andere creatievelingen geven workshops, lezingen en presentaties”, zo meldt de promotiefolder van de zomerfair.

Bladmanager Jeannette Zeeman: „We proberen er een interessante fair van te maken waar ondernemers graag aan meedoen en waar bezoekers een goede mix van ontspanning en bezinning kunnen ervaren. Omdat Terdege jarig is en omdat het de eerste editie wordt, gelden er aantrekkelijke tarieven voor deelnemers en bezoekers.”