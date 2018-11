Netbeheerder TenneT waarschuwt voor spookfacturen die in omloop zijn. Volgens het bedrijf krijgen klanten uit naam van TenneT per e-mail rekeningen gestuurd. Afzender zou in in de voorbeelden die TenneT onder ogen heeft gekregen TenneT.com zijn. Dit domein is niet in eigendom van TenneT, aldus het bedrijf.

TenneT adviseert klanten die met een rekening worden geconfronteerd, de afzender te controleren. Het bedrijf wijst er op dat een overzicht van daadwerkelijke facturen in de online MyTenneT-omgeving van het bedrijf te vinden is.

TenneT heeft inmiddels stappen ondernomen om verdere verspreiding van de valse rekeningen tegen te gaan.