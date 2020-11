TenneT verwacht tijdelijk tekort Zeeuwse capaciteit

Netbeheerder TenneT verwacht de komende jaren een tijdelijk tekort aan capaciteit op het hoogspanningsnet in Zeeland om stroom te vervoeren. Dat komt door de snelle groei van wind- en zonneparken in de provincie Zeeland. Uitbreiden van het stroomnet kost tijd. TenneT doet daarom onderzoek naar de zogeheten congestie, het vollopen van het stroomnet.

Volgens TenneT gaat de „hausse” aan nieuwe aanvragen van met name zon- en windproductie voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet op sommige plekken sneller dan de netten kunnen worden uitgebreid. Als er structurele congestie dreigt te ontstaan, doet de netbeheerder onderzoek om overbelasting van het net te voorkomen.

TenneT vergroot weliswaar de capaciteit van het net, maar dat kost volgens de netbeheerder tijd. Zo komt er in Zeeland een nieuwe elektriciteitsverbinding van 380 kilovolt tussen Borssele en Rilland. Die is naar verwachting in 2023 in gebruik. Ook neemt TenneT maatregelen om de capaciteit op de huidige stroomnetten op korte termijn te vergroten, zoals een systeem dat ervoor zorgt dat met kouder weer meer elektriciteit over het net kan. De komende twee jaar komen er ook extra transformatoren bij de hoogspanningsstations in Borssele en Rilland.

Het onderzoek is bijna afgerond. De netbeheerder heeft verschillende scenario’s voor zon en wind doorgerekend en knelpunten vastgesteld. Wat deze zijn, wordt nog bekendgemaakt. Wel denkt TenneT al aan het verschuiven van de productie als oplossing. Dan vraagt de netbeheerder aan producenten of grootverbruikers van stroom om bijvoorbeeld later de fabriek aan te zetten. Daar krijgt zo’n bedrijf dan ook geld voor van de netbeheerder, aldus een woordvoerder van TenneT.