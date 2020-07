TenneT schroeft investeringen in duurzaam netwerk op

TenneT schroeft zijn investeringen in het verduurzamen van het elektriciteitsnetwerk verder op. In de toekomst verwacht de netbeheerder jaarlijks 4 tot 5 miljard euro uit te geven om hernieuwbare energiebronnen aan te sluiten, meldt het bedrijf in zijn halfjaarverslag.

Vorig jaar hadden deze investeringen nog een totale waarde van 3,3 miljard euro. Behalve voor het aansluiten van bijvoorbeeld windmolenparken op zee, zijn de extra investeringen ook nodig om verschillende energiemarkten in Europa verder met elkaar te verbinden. In de eerste zes maanden van dit jaar voerde TenneT de investeringen al met 30 procent op vergeleken met een jaar eerder tot 1,4 miljard euro.

TenneT, dat ook een groot deel van het Duitse hoogspanningsnet beheert, is nu nog volledig in handen van het Nederlandse ministerie van Financiën. Om nieuw kapitaal aan te trekken voert de regering daarom gesprekken met de Duitse overheid over een belang in TenneT, zo werd eerder dit jaar bekend.

Ondanks enkele logistieke problemen door de coronapandemie, steeg de omzet van TenneT in het eerste halfjaar tot 2,3 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog iets minder dan 2,2 miljard euro. De operationele winst steeg met 7 miljoen euro tot 414 miljoen euro. Daarvan profiteerde de Nederlandse overheid ook, want die ontving 112 miljoen euro aan dividend.