TenneT: Nederland haalt Duitsland in

Bij het gebruik van duurzame energie loopt Nederland de achterstand op Duitsland snel in, nu de overgang naar schonere stroom zich ook hier in een versnelling bevindt. Dat zei scheidend topman Mel Kroon van netbeheerder TenneT bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Duitsland zet al enkele jaren vol in op het gebruik van stroom uit onder meer windmolens en zonnepanelen.

TenneT investeerde de afgelopen zes maanden meer in de hoogspanningsnetten in zowel Nederland als Duitsland. Zo stak TenneT geld in het aanleggen van twee gelijkstroomsnelwegen bij de oosterburen. Daarmee moet stroom van windparken door het land worden vervoerd. In Nederland wordt hard gewerkt om windmolenparken op zee aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet.

De onderliggende omzet van TenneT viel met 2 miljard euro iets hoger uit dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat daalde wel flink, naar 699 miljoen euro. Grotendeels kwam dat door een nieuwe rekenmethode van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook Gasunie voelde die rekenmethode in haar resultaten. Beide partijen wonnen onlangs wel een beroepszaak hierover. De toezichthouder moet met een nieuw besluit komen.