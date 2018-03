Tencent verdubbelt winst maar stelt teleur

De Chinese internetgigant Tencent heeft een smak op de beurs gemaakt, ondanks een verdubbeling van zijn nettowinst in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf achter onder meer de in Azië populaire chatapp WeChat verloor 5 procent op de beurs van Hongkong en werd daardoor omgerekend 21 miljard euro minder waard.

WeChat is een bundeling van WhatsApp met allerlei onlinediensten. Gebruikers kunnen via de app van alles van muziek bestellen, spelletjes spelen tot een afspraak maken bij de dokter. Tencent heeft de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in uitbreiding van zijn diensten en entertainmentaanbod. De investeringen gingen ten koste van de winstmarge, tot onvrede van beleggers.

De verdubbeling van de winst kwam voor een groot deel tot stand door investeringen in andere bedrijven. Beursgangen van die bedrijven brachten veel geld op, maar op eigen kracht zwakte de winstgroei van Tencent af. Ook de omzetgroei was met 51 procent minder sterk dan waar analisten op hadden gerekend.