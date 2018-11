Tencent gaat games verkopen via Sea

De Chinese internetreus Tencent wil zijn games via het Singaporese bedrijf Sea op de markt krijgen in Azië, nu dit door strengere regels in het thuisland niet mogelijk is. De overeenkomst tussen de twee heeft een looptijd van vijf jaar en geeft Sea-entertainmentdivisie Garena het eerste recht voor het uitgeven van games in Taiwan, Thailand, de Filipijnen, Maleisië en Singapore. Sea gaf eerder al Tencent-games Arena of Valor en League of Legends uit.

Autoriteiten in China hebben het toezicht op de game-industrie verscherpt. Het land wil onder meer controle hebben over cultureel beleid. China heeft onder meer het goedkeuringsproces van nieuwe games bevroren. Eerder werden al „ongepaste en vulgaire” games verboden. Door de maatregelen is Tencent er ook nog niet in geslaagd om echt geld te verdienen met populaire games als Fortnite en PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Vooralsnog besloot Tencent om de strengere regels door Peking ‘uit te zitten’, ook omdat het concern niet volledig afhankelijk is van de opbrengsten van zijn gamedivisie. De toekomst van zo’n 7000 games is nu ongewis.