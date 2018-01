„TenCate op zoek naar partner luchtvaarttak”

TenCate, fabrikant van onder meer technisch textiel en kunstgras, zoekt een „sterke partner” voor zijn divisie die onderdelen voor vliegtuigen maakt. Dat heeft topman Jan Albers van het Twentse bedrijf gezegd in een interview met Het Financieele Dagblad.

Het gaat om de divisie TenCate Advanced Composites, waar materialen en systemen gemaakt worden voor onder meer de ruimtevaart- en luchtvaartindustrie. In die branche en bij toeleveranciers slaan meer grote spelers de handen ineen, aldus Albers.

Vanuit het hoofdkantoor in Almelo worden samenwerkingen als die tussen Airbus en Bombardier nauwlettend in de gaten gehouden. „We onderzoeken nu de strategische opties. Het is nog te vroeg om te zeggen dat we uitsluitend kijken naar verkoop, want dan zou je je strategische opties op voorhand beperken”, verklaart de TenCate-topman in de krant.