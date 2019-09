‘Tempo verduurzaming luchtvaart moet omhoog’

De internationale luchtvaart heeft al belangrijke stappen gezet om te verduurzamen, maar het tempo moet omhoog. Dat zegt Schiphol-topman Dick Benschop. Volgens hem valt een slag te maken als overheid, industrie en kennisinstellingen beter samenwerken. Voor Nederland ziet hij een voortrekkersrol weggelegd.

„Innovatie, investeringen en beleid moeten elkaar gaan versterken”, zei Benschop tijdens een jaarlijkse lezing voor luchtvaartprofessionals en beleidsmakers. „Dat is nu nog onvoldoende het geval”.

Volgens de bestuurder is „emissievrije luchtvaart een mission possible”. De ambitie om halverwege deze eeuw emissievrij te zijn, in lijn met het akkoord van Parijs, moet dan ook worden omarmd. Er is volgens Benschop een open gesprek nodig over wat nog meer nodig is. „Een tickettaks is geen effectief instrument omdat er geen relatie met de uitstoot is”, weet hij. Maar er zou gedacht kunnen worden aan een kerosinebelasting. „Mijn pleidooi is om de voor- en nadelen van deze benaderingen te gaan vergelijken.”