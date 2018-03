Teleurstellende beursgangen op Damrak

Zakenbank NIBC en distributie- en groothandelsbedrijf B&S beleefden vrijdag teleurstellende beursgangen op het Damrak. De aandelen gingen in de eerste handelsminuten, in lijn met de negatieve stemming op de wereldwijde beurzen door zorgen over een handelsoorlog tussen de VS en China, duidelijk omlaag.

Voor NIBC, dat voor 8,75 euro per aandeel zijn rentree maakte op de beurs in Amsterdam, was de klap het hardste. Het aandeel stond kort na de openingsbel 6,4 procent in het rood op 8,23 euro. B&S ging voor 14,50 euro per aandeel naar het Damrak. Dat aandeel zakte tussentijds 3,5 procent tot 14 euro.

Laadpalenfabrikant Alfen, dat een dag geleden zijn beursgang beleefde, stond onveranderd.