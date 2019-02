Telefonische verkopers steeds opdringeriger

Telefonische verkopers van energiecontracten worden steeds opdringeriger. Advies: vertrouw niemand die u ongevraagd opbelt met een zogenaamd voordelig aanbod.

Nu de maandelijkse voorschotnota van de energiemaatschappij met ingang van januari is verhoogd, zullen veel mensen extra gevoelig zijn voor een aanbod waarmee op jaarbasis fors kan worden bespaard op de energielasten. Van die begrijpelijke emoties maken colporteurs en medewerkers van callcentra steeds vaker misbruik.

In Nederland zijn meer dan één miljoen mensen werkzaam als zzp’er. Op papier zijn dat ‘ondernemers’ met een KvK-nummer, maar in veel gevallen gaat het om eenmanszaken met een bescheiden omzet die hun werkzaamheden uitvoeren vanuit de eigen woning. Zelf val ik, met een laptop aan de keukentafel, ook in deze categorie, maar toch zou ik dit niet echt als een bedrijf willen betitelen.

Desondanks word ik bijna wekelijks gebeld door tussenpersonen die mij attenderen op het feit dat ik als ondernemer een zakelijk energiecontract kan afsluiten. Wie zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel moet dus goed opletten welk telefoonnummer hij daar invult, want vanaf dat moment kan hij op die lijn worden gebeld door externe partijen die schermen met nieuwe energiecontracten en gunstige voorwaarden.

Daarbij gaan deze steeds gehaaider te werk, omdat veel huishoudens helemaal niet van zins zijn om van energieleverancier te veranderen of opzien tegen de bijbehorende rompslomp. Om deze groep een rad voor ogen te draaien, wordt de suggestie gewekt dat gebeld wordt namens de eigen energieleverancier. Zo denken trouwe klanten dat hun loyaliteit wordt beloond, terwijl ze zonder het goed te beseffen tekenen voor een geheel nieuw contract bij de zakelijke tak van de eigen energiemaatschappij.

De tussenpersoon strijkt vervolgens een forse provisie op, terwijl de klant vastzit aan een contract van vier of vijf jaar waarmee hij in de praktijk helemaal niet voordeliger uit is. Bij zakelijke contracten geldt bovendien niet de wettelijke bedenktijd van veertien dagen, zodat het veel moeite kost om de overstap ongedaan te maken.

Nog ingewikkelder wordt het wanneer telefonisch een nieuw energiecontract zonder medeweten van de ouders wordt afgesloten met een inwonend volwassen kind dat ingeschreven staat als zzp’er. Dat lijkt een theoretisch voorbeeld, maar ik kan u verzekeren dat het in de praktijk meer dan eens voorkomt en steevast tot vervelende situaties leidt.

Ook voor dit onderwerp geldt de stelregel dat telefonische verkopers die u ongevraagd benaderen, louter uit zijn op eigen gewin. Laat u ook geen zand in de ogen strooien door e-mails met daarin het logo van uw eigen energieleverancier, maar kijk naar de afzender. Staat daar iets als Max Development of Tariefdeal, dan heeft u te maken met een derde partij die geld verdient aan elke overstap.

In dat geval is het enige verstandige advies is om het gesprek zo snel mogelijk te beëindigen. Niemand zal het u zelfs kwalijk nemen als u het telefoontje zonder iets te zeggen afbreekt of de hoorn meteen op de haak legt, want daarmee bespaart u zichzelf een heleboel tijd, geld én ergernis.

De auteur is schrijver en publicist. Reageren? hormann@refdag.nl