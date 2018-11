Telecomsector duwt Nikkei omlaag

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met verlies begonnen aan de nieuwe beursmaand. Vooral de Japanse telecombedrijven gingen in de uitverkoop door de vrees voor lagere winsten in de sector. Ook enkele tegenvallende bedrijfsresultaten drukten op het sentiment. Elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters omhoog.

De Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 1,1 procent lager op 21.687,65 punten. NTT Docomo kelderde bijna 15 procent tot het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Het Japanse telecombedrijf liet weten de tarieven flink te gaan verlagen en waarschuwde voor een negatieve impact op de winst vanaf volgend jaar. Concurrenten KDDI en Softbank raakten 16 procent en 8,2 procent kwijt.

Het Japanse technologieconcern Panasonic verloor bijna 6 procent na een daling van de operationele winst in het afgelopen kwartaal. Yahama Motor verlaagde de winstverwachting voor het lopende boekjaar en duikelde bijna 15 procent. Murata Manufacturing, dat onderdelen maakt voor smartphones, klom daarentegen bijna 10 procent na een verhoging van de winstverwachting.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus en de beurs in Shanghai ging 0,5 procent vooruit. De Kospi in Seoul zakte 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger. Mijnbouwgigant BHP Billiton won 2,8 procent. Het bedrijf kondigde aan 10,4 miljard dollar terug te geven aan de aandeelhouders via inkopen van eigen aandelen en een speciaal dividend.