Telecombedrijf VEON kiest voor Huawei

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde telecombedrijf VEON vervangt op grote schaal apparatuur van Ericsson door die van het Chinese Huawei. Het gaat om duizenden zogeheten basisstations in Moskou, die al zijn verouderd. Volgens topman Vasyl Latsanych van VEON Rusland probeert zijn bedrijf zich zo voor te bereiden op supersnel 5G-internet.

Huawei is controversieel omdat het nauwe banden heeft met de Chinese overheid en wordt beticht van spionagepraktijken. De Verenigde Staten namen al maatregelen om het bedrijf van de Amerikaanse markt te weren. Ook in Europa wordt met argusogen naar de Chinezen gekeken. KPN besloot onlangs om voor zijn kernnetwerk liever in zee te gaan met een Westers bedrijf. Voor andere klussen werd Huawei niet uitgesloten.

VEON heeft in Nederland een beursnotering, maar heeft hier geen telecomactiviteiten. Het concern is daarentegen een grote speler in landen als Rusland, Pakistan, Oekraïne en Bangladesh. Met de genoemde upgrade voor 5G is 5 miljard roebel gemoeid, omgerekend dik 69 miljoen euro. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk in september klaar.