Telecombedrijf KPN blijft tegenwind voelen van coronacrisis

Telecomconcern KPN blijft tegenwind voelen in de omzet door de coronacrisis, met name bij de zakelijke tak omdat bedrijven terughoudender zijn met uitgaven voor telecomdiensten. Over de eerste negen maanden van dit jaar en in het derde kwartaal gingen de opbrengsten dan ook omlaag.

De omzet ligt sinds begin dit jaar op 3,9 miljard euro, wat een afname met ruim 4 procent is ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. Ook staan de inkomsten uit internationale roaming onder druk omdat er vanwege de coronacrisis nauwelijks nog zakelijke reizen buiten Europa werden ondernomen.

KPN wist wel zijn aangepaste bedrijfsresultaat, de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, op peil te houden op bijna 1,8 miljard euro en zei positiever te zijn gestemd over de winstgevendheid in heel 2020. Daarbij wijst het bedrijf met name op kostenbesparingen.

De nettowinst bedroeg in de eerste negen maanden 386 miljoen euro, wat een daling van 27 procent op jaarbasis inhoudt. Een jaar eerder profiteerde KPN vooral van de verkoop van een bedrijfsonderdeel. In het derde kwartaal werd een omzet behaald van 1,3 miljard euro en een nettowinst van 132 miljoen euro.