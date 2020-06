Tekort aan muntgeld dreigt in Amerikaanse regio’s

In de Verenigde Staten dreigt een gebrek aan muntgeld. Nu door de coronacrisis veel winkels dicht bleven, is ook de omloop van munten tot een halt gekomen. Volgens Jerome Powell, president van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve, wordt gewerkt aan een oplossing.

Het Republikeinse Congreslid Jon Rose wierp Powell de kwestie tijdens een hoorzitting in Washington voor de voeten. Volgens hem dreigt in sommige staten een tekort aan muntgeld. Dit zou onder meer in Tennessee, de staat waar Rose vertegenwoordiger van is, spelen. Rose kreeg daarover naar eigen zeggen verschillende signalen binnen van banken.

Powell erkende dat het hele systeem van muntroulatie als gevolg van de lockdownmaatregelen goeddeels stil is komen te vallen. Hij werkt met de centrale banken aan een oplossing. Verder wees hij erop dat als de economie weer op gang komt, ook de munten weer zullen rollen. Daarmee is volgens hem sprake van een tijdelijk probleem.