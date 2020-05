Tekort aan IT’ers dreigt voor veel bedrijven ook tijdens crisis

Een tekort aan IT’ers dreigt ook tijdens de coronacrisis voor liefst een kwart van Nederlandse bedrijven. Dat komt naar voren uit een onderzoek van detacheerder De Staffing Groep onder ruim 1100 verantwoordelijken voor personeelszaken bij verschillende ondernemingen. Met name grote bedrijven van meer dan vijfhonderd medewerkers krijgen hun IT-vacatures momenteel moeilijk vervuld.

In mei noemde liefst 27 procent van alle ondervraagden een tekort aan geschikte IT-medewerkers een ernstige bedreiging voor de toekomst van hun organisatie. Dat is een vergelijkbaar niveau als voor de coronacrisis in december vorig jaar. Wel is het type IT-werk, waar bedrijven naar op zoek zijn, veranderd door de crisis. Directeur Wessel van Alphen van De Staffing Groep, die ook IT-personeel detacheert, merkt dat er momenteel meer aanvragen binnenkomen voor operationele opdrachten. Tegelijkertijd neemt de vraag naar strategische opdrachten voor de lange termijn af.

Verantwoordelijken voor het personeel hechten sinds de virusuitbraak nog meer belang aan het vinden van bekwame IT’ers voor hun organisatie. Dat percentage steeg in de afgelopen maanden van 61 naar 64 procent. Van Alphen benadrukt dat onze levens zich in toenemende mate online afspelen. „De uitbraak van het coronavirus heeft dat alleen maar bespoedigd”, aldus de directeur. Door de coronacrisis werken veel Nederlanders noodgedwongen vanuit huis, een goed functionerende IT-infrastructuur is daarbij van levensbelang.

Ook IT’ers zelf worden steeds bewuster van hun eigen waarde op de arbeidsmarkt. Meer dan een derde van de ondervraagden merkt dat sollicitanten voor IT-functies tegenwoordig hogere eisen durven te stellen dan twee jaar terug. Dat is vooral het geval bij Nederlandse sollicitanten. Voor een kwart van de ondervraagden was dat aanleiding om ook over de grens te zoeken naar geschikt personeel.