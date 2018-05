„Tekort aan bouwvakkers remt groei bouw”

De bouwproductie blijft dit en volgend jaar groeien, maar minder hard dan vorig jaar. Dat voorspellen analisten van Rabobank. De afzwakkende groei is vooral het gevolg van een tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast loopt het aanbod van toeleveranciers achter op de gestegen vraag.

Het capaciteitstekort is het gevolg van de financiële crisis die in 2008 de kop op stak. Bouwondernemingen zaten destijds in de hoek waar de hardste klappen vielen, waardoor veel medewerkers en zelfstandigen uitstroomden en leveranciers hun activiteiten inkrompen.

Nu de economie weer aantrekt, is ook de behoefte aan nieuwe huizen en kantoren groot. Het aanbod bouwmedewerkers en materialen is echter nog niet op het niveau van voor de crisisjaren. Onderaannemers en toeleveranciers verhogen daarom hun prijzen. Dat legt druk op de financiën van bouwbedrijven, wat de uiteindelijke groei remt.

Kenners van Rabobank verwachten daarom dat de groei in de sector dit jaar daalt naar 4,5 procent, tegen 5,5 procent vorig jaar. De groei vlakt een jaar later nog verder af naar 4 procent.