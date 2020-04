‘Tekort aan arbeidsmigranten dreigt door coronapandemie’

In de landbouw en bouwsector dreigen vanwege de coronapandemie tekorten te ontstaan aan buitenlandse arbeidskrachten uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport.

Veel uitzendkrachten uit Oost-Europa zijn terug naar hun thuisland gegaan. Anderen, die van plan waren naar Nederland te komen, hebben besloten van hun geplande reis af te zien. De deskundigen bij de bank baseren zich onder meer op gesprekken met uitzendorganisaties.

Het gaat vooral om Polen die als uitzendkracht werkzaam waren. De Poolse overheid kondigde begin maart aan dat terugkerende landgenoten met ingang van 15 maart veertien dagen in thuisquarantaine zouden moeten verblijven. Om deze maatregel voor te blijven, keerden naar schatting 2 miljoen tot 4 miljoen Poolse migrantenarbeiders uit de gehele Europese Unie terug naar Polen.

Ook Roemenië en Bulgarije hebben de afgelopen weken inreis- en uitreisbeperkingen afgekondigd. Maar volgens ABN AMRO is het niet na te gaan hoeveel Oost-Europeanen er precies uit Nederland zijn vertrokken. Dit wordt niet centraal geregistreerd. Wel is duidelijk dat het om een grote groep kan gaan. Eerdere jaren waren hier zo’n 250.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa werkzaam.

„Het is maar zeer de vraag in hoeverre de tekorten aan buitenlandse arbeidskrachten op korte termijn kan worden opgevuld met binnenlandse arbeidskrachten die door de coronacrisis tijdelijk om werk verlegen zitten”, zeggen de economen. Er zijn al websites opgezet als Helponsoogsten.nl en Werkenindelandentuinbouw.nl, maar volgens hen werkt zo’n initiatief in de praktijk soms lastig. Iemand die via zo’n website werk zoekt, moet soms helemaal naar de andere kant van het land reizen om een passende baan te vinden.

Onlangs uitten de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN) al hun zorgen over een dreigend tekort aan seizoensarbeiders, doorgaans mensen uit Midden- en Oost-Europa. Daarentegen bleek uit een recente peiling door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat zich de afgelopen weken in de bouw nog geen massale uitstroom van buitenlandse krachten heeft voorgedaan. De meeste bouwwerkzaamheden in Nederland gaan vooralsnog ook nog gewoon door.