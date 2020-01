Tekenen van herstel na fikse verkoopdaling bij Jaguar Land Rover

De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) heeft vorig jaar flink minder auto’s verkocht. Vooral een zwakkere automarkt in China en de teruglopende vraag naar dieselmodellen in Europa zaten het concern dwars. Maar inmiddels zijn er wel weer tekenen van herstel.

Alles bij elkaar werden er iets minder dan 558.000 wagens verkocht. Dat komt neer op een daling van bijna 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Europa was sprake van een min van circa 5 procent en in de belangrijke automarkt China kelderden de verkopen met 13,5 procent. In Noord-Amerika werden daarentegen meer auto’s aan de man gebracht dan ooit te voren, goed voor een verkoopplus van ongeveer 2 procent.

2019 was een jaar van twee helften, benadrukt commercieel directeur Felix Brautigam. „In de afgelopen zes maanden zagen we een duidelijke verbetering in China.” Jaguar Land Rover, onderdeel van het Indiase Tata Motors, wist zijn totale verkopen in december ook weer met dik 1 procent op te krikken.

Brautigam wijst erop dat zijn bedrijf bleef investeren in nieuwe modellen. Ook op het vlak van elektrische auto’s timmeren de Britten aan de weg. Jaguar Land Rover schrapte begin vorig jaar in een reorganisatie nog duizenden banen.