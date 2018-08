Tegoed in Nederland veilig voor Turkse onrust

Tegoeden bij Nederlandse vestigingen van Turkse banken zijn grotendeels veilig voor de financiële onrust in Turkije. Vijf grote Turkse banken in ons land vallen onder het depositogarantiestelsel omdat ze een Nederlandse bankvergunning hebben. Daarmee zijn voor spaarders tegoeden tot maximaal 100.000 euro veilig in het geval een bank failliet gaat.

Veel Turkse Nederlanders hebben geld gespaard bij Turkse banken in Nederland. De Nederlandse vestigingen van banken Anadolubank, Credit Europe Bank, Demir-Halkbank (DHB) , Garantibank en Yapi Kredi Bank vallen onder het depositogarantiestelsel.

De maximale waarde van 100.000 euro geldt niet per rekening, maar per klant. Als die meerdere rekeningen heeft waarop in totaal meer dan 100.000 euro staat, wordt toch maximaal dat bedrag terugbetaald.