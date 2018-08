Tegenwind voor Indiase Jet Airways

Luchtvaartmaatschappij Jet Airways beleeft roerige tijden. Het Indiase concern maakte bekend de publicatie van de kwartaalcijfers uit te stellen, krap een week nadat het bedrijf ontkende dat er drastische maatregelen nodig zijn om kosten te besparen. De samenwerkingspartner van Air France-KLM kampt onder meer met stijgende brandstofprijzen en moordende concurrentie van prijsvechters op de thuismarkt.

Jet Airways, dat deels deels in handen is van Etihad Airways, heeft de nodige moeite om op te boksen tegen budgetmaatschappijen als IndiGo, GoAir en SpiceJet. Die maatschappijen groeiden afgelopen jaren juist exceptioneel, omdat ze de Indiase middenklasse een goedkoper alternatief bieden.

India is een van de snelstgroeiende luchtvaartmarkten ter wereld, maar ook een van de moeilijkste door de ongekende concurrentie. Jet Airways is zeker niet de enige maatschappij met problemen. Staatsbedrijf Air India is al meerdere keren van de ondergang gered en Kingfisher Airlines verloor in 2013 zijn vliegvergunning door aanhoudende financiële problemen.

In een beknopte verklaring gaf Jet Airways aan dat de huisaccountants publicatie van de resultaten hebben tegengehouden „in afwachting van de afronding van bepaalde zaken”. Verdere details werden niet gemeld.

Afgelopen boekjaar boekte het bedrijf een verlies, nadat het de twee jaar daarvoor wel zwarte cijfers schreef. De aandelen van het luchtvaartbedrijf leverden dit jaar aan waarde in als gevolg van de verslechterde financiële situatie.