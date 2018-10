Tegenwind PSA Peugeot Citroën buiten Europa

Autobouwer PSA Peugeot Citroën heeft in het derde kwartaal last gehad van tegenvallende verkopen in vooral opkomende markten. Dat kwam woensdag naar voren uit een handelsbericht.

Ook het vertrek uit Iran als gevolg van Amerikaanse sancties tegen dat land, raakt PSA zwaar. Iran was na thuisland Frankrijk de grootste markt voor de automaker.

Het Franse bedrijf, waar ook Opel, Vauxhall en DS onder vallen, heeft het verder niet makkelijk in China. Een koersverandering met meer aandacht voor suv’s heeft door tegenvallende vraag in het Aziatische land nog weinig soelaas gebracht. PSA sneed dan ook in zijn groeiverwachtingen voor de Chinese markt. Dat deden andere Europese autobouwers als Volkswagen en Renault onlangs ook al.

Over de verkopen in Europa werd het bedrijf wel positiever. Daar staan de prijzen echter wel onder druk omdat veel automakers door de nieuwe Europese uitstootregels niet goedgekeurde wagens met kortingen van de hand deden.

De omzet van PSA kwam bijna 8 procent hoger uit op 15,4 miljard euro. Dat was grotendeels te danken aan de overname van Opel en Vauxhall.