Tegenvaller oliereus Exxon in klimaatzaak

Olie- en gasconcern ExxonMobil heeft een nederlaag geleden voor het hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf wilde voorkomen dat de openbaar aanklager van de staat Massachusetts documenten mag inzien in een onderzoek naar vermeende misleiding over klimaatverandering. De rechters vonden echter geen bezwaar tegen de inbeslagname van documenten van de oliereus.

Tegen Exxon zijn verschillende strafrechtelijke onderzoeken ingesteld, omdat autoriteiten vermoeden dat het bedrijf decennialang had verzwegen dat verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan opwarming van de aarde. Dat terwijl onderzoekers van het bedrijf intern al aan de bel hadden getrokken over de rol van olie en gas bij klimaatverandering. Ook zouden beleggers zijn misleid over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsresultaten.

Behalve in Massachusetts heeft ook justitie in New York Exxon in het vizier. Het concern zelf beweert overigens investeerders altijd op de hoogte te hebben gehouden over de zakelijke risico’s van klimaatverandering.