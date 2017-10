Tegenvallend weer zit ijsverkoop Unilever dwars

Unilever heeft in het afgelopen kwartaal door tegenvallend zomerweer in Europa minder ijs verkocht dan een jaar eerder. De voedingsmiddelengigant had ook last van de effecten van natuurgeweld in met name Noord-Amerika en van negatieve wisselkoerseffecten.

Het bedrijfsonderdeel waar de ijsjes van onder meer Ben & Jerry’s en Magnum onder vallen zag zijn opbrengsten met 6,7 procent krimpen. De winstgevendheid van die divisie liep wél op, onder meer door nieuwe producten zoals een kuipje met Magnum-ijs te introduceren.

Financieel topman Graeme Pitkethly verwacht op korte termijn geen verbetering van de marktomstandigheden, met name in Europa en andere ontwikkelde markten. Hij wijst wel op de groei in opkomende markten. „Ook houden we onze groeiverwachtingen op peil, dus dat moet de markt vertrouwen geven”, zo zei hij tegen het ANP.

De afgelopen maanden deed Unilever een aantal aanvullende overnames. Zo werden theemerk Pukka, ijsmaker Weis en cosmeticabedrijven Beauty Bakery en Carver ingelijfd. Volgens Pitkethly zullen de aankopen op termijn zorgen voor een sterkere groei van Unilever.

De totale omzet van Unilever liep in de afgelopen drie maanden terug met 1,6 procent tot 13,2 miljard euro. De omzet pakte lager uit dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend. Het bedrijf maakte geen winstcijfers bekend.

Op autonome basis dikte de onderliggende omzet met 2,6 procent aan, waar kenners rekenden op 4 procent. Voor heel het jaar denkt het concern dat deze opbrengsten zullen groeien in een bandbreedte van 3 tot 5 procent.

„Als we één extra verkoopdag hadden gehad dan hadden we de verwachtingen gehaald”, aldus Pitkethly. „We gaan ervan uit dat de markt zal reageren op de tegenvaller, maar als beleggers de regen en orkanen laten inzinken dan zullen ze het wel begrijpen.”

Unilever liet verder weten dat de voorbereidingen voor het afstoten van de margarinetak op schema liggen. Vorige maand liet het bedrijf al weten zijn Zuid-Afrikaanse deel van de zogeheten Spreads-tak te hebben verkocht.