Tegenslag Volkswagen bij lokale Duitse rechter

Volkswagen heeft voor het eerst een nederlaag geleden bij een regionale beroepszaak in een claim door gedupeerde eigenaren van dieselwagens. De rechtbank in Karlsruhe oordeelde dat de autogigant auto’s die zijn uitgerust met illegale sjoemelsoftware moet terugroepen of dat eigenaren een nieuwe wagen moeten krijgen.

De zaak was aangespannen door eigenaren van Volkswagens en Audi’s uit 2009, 2011 en 2013.

Het Duitse autoconcern raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. De affaire heeft al geleid tot miljarden euro’s aan boetes en schikkingen, en er zijn wereldwijd miljoenen auto’s bij betrokken.