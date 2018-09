Tegen Afrikaanse varkenspest bestaat geen vaccin

De Afrikaanse varkenspest is opgedoken in België. Opeens komt de gevreesde virusziekte gevaarlijk dicht bij Nederland. De varkenssector houdt zijn hart vast.

Deskundigen die vrijdag bij elkaar kwamen op het ministerie van Landbouw concludeerden dat het risico groter is dat de ziekte vanuit Oost-Europa naar Nederland komt dan uit België. Toch is het pakket voorzorgsmaatregelen uitgebreid.

Wat is Afrikaanse varkenspest?

Een virusziekte bij varkens en wilde zwijnen. Zieke dieren lopen grote kans om dood te gaan. De ziekte verspreidt zich via contacten tussen dieren, maar ook indirect via bijvoorbeeld gereedschap, vrachtwagens, voedsel en kleding. EU-lidstaten moeten een uitbraak melden in Brussel en de ziekte bestrijden. In Oost-Europa waart de ziekte al jaren rond, in sommige landen alleen onder wilde zwijnen, in andere ook op varkensboerderijen.

Waarom is bestrijding belangrijk?

Landen of regio’s waar de ziekte rondwaart, krijgen te maken met handelsbelemmeringen. Importerende landen willen de ziekte namelijk buiten de deur houden. Die belemmeringen kunnen een forse economische schade betekenen.

Hoe gaat de bestrijding in haar werk?

De bestrijding is gericht op het indammen van de besmettingshaarden. Die worden geïsoleerd. In natuurgebieden laat men de ziekte uitwoeden. Soms worden ook wilde zwijnen afgeschoten. Boerderijen waar de ziekte uitbreekt en boerderijen in de omgeving van besmette bedrijven worden geruimd. Anders dan bij klassieke varkenspest bestaat er geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest.

Kunnen mensen ziek worden?

Nee, de ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Welke voorzorgsmaatregelen heeft Nederland getroffen?

Veetransportwagens uit landen waar de ziekte op boerderijen rondwaart, worden na binnenkomst in Nederland gereinigd en ontsmet. Voor auto’s uit België geldt die maatregel nog niet, want daar zijn alleen enkele wilde zwijnen ziek geworden.

Wilde zwijnen die in Nederland door jagers zijn geschoten, worden sinds 2014 steeksproefsgewijs onderzocht. Tot halverwege dit jaar ging het om ruim 900 monsters. Die waren allemaal negatief.

De zogeheten deskundigengroep is vrijdag uitgebreid. Deze beoordeelt of de huidige maatregelen adequaat zijn en kijkt ook of varkens die buiten lopen meer kans hebben om besmet te raken.