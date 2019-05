Techsector teleurgesteld in Voorjaarsnota

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet geen extra geld vrijmaakt voor innovatie. Dat schrijft FME in een reactie op de Voorjaarsnota. De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie wijst er op dat, gelet op de internationale ontwikkelingen, de Nederlandse concurrentiekracht "zeer hoog" op de agenda moet staan.

Ook wijst FME op de aanhoudende problemen in het onderwijs. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé wordt er weliswaar extra geïnvesteerd in technisch onderwijs. Maar dat is volgens haar onvoldoende om het tekort te dichten. Ook mist ze extra investeringen in een "leven lang leren" en aandacht voor financiële voorzieningen voor bedrijven die het gat proberen te dichten tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het kabinet is er volgens Dezentjé nog steeds niet doordrongen van de crisis op de arbeidsmarkt in de technologische sector.

De extra miljoenen voor veiligheid heeft wel de goedkeuring van FME. Wel wijst Dezentjé er op dat Defensie bij opdrachten bewust moet kiezen voor Nederlandse industrie, ook gelet op het belang van de veiligheid.