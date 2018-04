Techsector gooit hoge ogen op Wall Street

De beurzen in New York zijn vrijdag hoger aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Techbedrijven staan in de schijnwerpers na sterke kwartaalberichten van Amazon, Intel en Microsoft. Amerikaanse beleggers verwerken verder onder meer nieuwe cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 24.348 punten en de brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2675 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 7182 punten.

Amazon maakte een koerssprong van bijna 7 procent. De webwinkelgigant heeft zijn winst en opbrengsten flink opgevoerd, geholpen door een forse stijging van het aantal onlineshoppers en een grotere vraag naar zijn clouddiensten.

Intel heeft in het eerste kwartaal een recordomzet in de boeken gezet. De chipmaker verhoogde tevens zijn verwachtingen voor het hele jaar en won op de beurs 3,7 procent. Microsoft opende daarnaast 3,5 procent in de plus. Microsoft heeft wederom goede zaken gedaan met onder meer clouddiensten en softwarepakket Office.

Het groeitempo van de Amerikaanse economie is afgelopen kwartaal teruggevallen. Economen waren daar wel al van uitgegaan. Toch keken beleggers erg naar dit cijfer uit omdat de groei een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het rentebeleid door de Amerikaanse Federal Reserve. Een sterker dan verwachte groei van de economie kan de koepel van centrale banken ertoe bewegen eerder de rente te verhogen.