Techreuzen VS steunen demonstranten na dood Floyd

Grote techbedrijven in de Verenigde Staten als Google, Apple, Microsoft en Netflix hebben hun steun uitgesproken aan de demonstranten die de straat op gingen na de de dood van de donkere Amerikaan George Floyd. Die overleed in Minneapolis nadat een agent hem minutenlang op de grond had gedrukt met een knie in z’n nek.

De baas van Microsoft dringt aan op empathie en compassie terwijl de topman van Uber aankondigde 1 miljoen dollar te doneren aan groepen die strijden voor sociale rechtvaardigheid. Ook Google-onderdeel YouTube kondigde aan 1 miljoen dollar te doneren” ter ondersteuning van de inspanningen om sociale ongelijkheid aan te pakken”.

Google meldt verder op zijn belangrijkste zoekpagina achter raciale gelijkheid te staan en daarmee achter „degenen die ernaar zoeken”.

Apple-baas Tim Cook sprak in een memo aan werknemers over de moord op Floyd en benadrukte dat het „pijnlijke verleden van racisme in VS nog steeds aanwezig is”. „Niet alleen in de vorm van geweld, maar ook in de dagelijkse ervaring van diepgewortelde discriminatie”, aldus Cook. Ook Apple belooft te doneren aan groepen die strijden voor sociale rechtvaardigheid.

Volgens streamingdienst Netflix ben je als je zwijgt „medeplichtig” aan het geweld. Ook streamingdiensten van Amazon, Walt Disney en AT&T spraken zich uit. Zij toonden zich solidair met de demonstranten.

Chipmaker Intel zegt dat aan de zijlijn blijven staan geen optie is. Topman Bob Swan stipte ook eerdere geweldsincidenten aan. Ook Intel doneert 1 miljoen dollar aan initiatieven die sociale ongelijkheid en racisme aanpakken.