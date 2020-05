Techreuzen onderuit op lager Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Technologiereuzen Amazon en Apple maakten een duikeling na de bekendmaking van hun kwartaalcijfers. Beleggers kregen verder resultaten van een keur aan bedrijven te verwerken, waaronder die van van oliereuzen Chevron en ExxonMobil.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,3 procent lager op 24.017 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,6 procent tot 2865 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,8 procent in op 8733 punten.

Amazon verloor in de eerst handelsminuten 4,6 procent. De internetgigant zag de winst in het eerste kwartaal dalen op een hogere omzet. Topman Jeff Bezos kondigde in toelichting aan dat de volledige operationele winst in het lopende kwartaal opgaat aan uitgaven voor de strijd tegen coronabesmettingen, zoals extra schoonmaakacties en beschermingsmiddelen voor personeel.

Apple opende ook de boeken en meldde onverminderd door te gaan met het inkopen van aandelen. De maker van iPhones voerde ondanks de coronapandemie de omzet op, maar boekte minder winst. Het aandeel werd 1,7 procent lager gezet.

Oliereuzen ExxonMobil en Chevron verloren respectievelijk 1,2 procent en 1,1 procent na hun handelsberichten. ExxonMobil leed voor het eerst in 32 jaar een kwartaalverlies, geplaagd door de lage olieprijzen als gevolg van vraaguitval door de pandemie. Chevron schreef nog wel zwarte cijfers maar kondigde aan zijn investeringen nog verder terug te schroeven.