Techreuzen investeren steeds meer geld in financiële technologie

Grote technologiebedrijven als Alibaba, Amazon en Apple investeren steeds meer in financiële technologie. Alphabet, het moederbedrijf van Google, is de grootste investeerder onder de technologiereuzen. Dat meldt het accountantsbureau KPMG op basis van eigen onderzoek.

Technologiereuzen investeerden vorig jaar wereldwijd samen 3,5 miljard dollar (3,2 miljard euro) in financiële technologie, tegen 600 miljoen dollar vijf jaar geleden. Na Alphabet investeerden de Chinese bedrijven Tencent en Alibaba de afgelopen vijf jaar het meest in financiële technologie. Een ander bekend voorbeeld is Facebook, dat momenteel werkt aan de cryptomunt libra. KPMG verwacht dat de trend doorzet en steeds meer niet-financiële bedrijven actief worden op de markt.

Technologiebedrijven trekken vaak samen op met financiële bedrijven. Zo wijzen de onderzoekers erop dat Apple met behulp van de zakenbank Goldman Sachs een creditcard op de markt heeft gebracht.

Vorig jaar werd er wereldwijd bijna 136 miljard dollar in financiële technologie geïnvesteerd, iets minder dan vorig jaar. Daarvan werd 58 miljard in Europa geïnvesteerd, een toename van ruim 30 procent.