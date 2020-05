Techreus Apple opent zijn Japanse winkels weer

Techreus Apple begint deze week met het heropenen van zijn winkels in Japan die vanwege het coronavirus maanden dicht bleven. Japan is een van de belangrijkste afzetmarkten voor de Amerikaanse maker van onder meer iPhones en iPads.

Op 27 mei gaan de deuren van de eerste twee winkels in Fukuoka en Nagoya Sakea weer open, staat op de website van het bedrijf. Voor de andere acht Apple-winkels in Japan zijn nog geen data bekendgemaakt.

Apple heropende eerder al winkels in Australië, Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Korea, Zwitserland en een aantal van zijn stores in Italië en de Verenigde Staten. Apple benadrukt dat in de winkels in Japan de temperatuur van bezoekers wordt gemeten bij binnenkomst. Verder gelden regels met betrekking tot social distancing en worden uit voorzorg mondkapjes gedragen, ook door klanten.