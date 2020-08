Techondernemers bundelen krachten om in start-ups te investeren

Een groep Nederlandse techondernemers gaat investeren in jonge technologiebedrijven. Dat doen ze onder de naam ‘Operator Exchange’, zegt investeerder Jelle Prins tegen NRC. Samen met nog veertien andere succesvolle ondernemers wil hij startende innovatieve bedrijven een helpende hand bieden.

„In Silicon Valley is het gebruikelijk dat succesvolle oprichters aan de slag gaan met de volgende generatie techbedrijven. Door hun kennis te delen, een netwerk te introduceren en geld te investeren. Die cultuur ontbreekt in Nederland, en dat willen wij veranderen”, zegt Prins, die eerder bij Uber werkte aan de app-ontwikkeling. „Dat is hard nodig, want nog steeds komt ruim 80 procent van de miljardenbedrijven uit de VS en China. We willen een land waar ervaren techondernemers de cultuur verder helpen en niet gaan huisjesmelken.”

Volgens Prins begon het idee een jaar geleden.”We zijn eerst een chatgroep gestart met ondernemers die seed-investeringen doen. Daar delen we pitches van bedrijven die we interessant vinden. Iedereen die geïnteresseerd is in een investering kan zich opgeven en meedoen. Dat gaat meestal om zo’n 50.000 euro per persoon.” Door de krachten te bundelen hoopt Prins vaker in een succesvolle start-up te kunnen investeren.

De investeerder zegt in de krant het jammer te vinden dat sommige oprichters van grote Nederlandse techbedrijven niet investeren in start-ups. Hij noemt in het bijzonder Pieter van der Does van Adyen en Jitse Groen van Just Eat Takeaway, die beiden miljardair zijn. „Ze hebben een schat aan ervaring die ze kunnen overdragen op die manier. En zo risicovol is het niet. Als Jitse 1 procent van z’n vermogen (naar schatting 1,4 miljard euro) zou investeren, kan hij honderden start-ups helpen.”