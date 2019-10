Technologietak TomTom gaat minder hard

TomTom is iets minder optimistisch over de verwachtingen van zijn belangrijke divisie Locations Technology. Voor die tak, waarmee de navigatiedienstverlener andere bedrijven in dienst stelt onder meer zelfrijdende auto’s te ontwikkelen, verwacht TomTom dit jaar 425 miljoen euro omzet. Dat was eerder nog 435 miljoen euro.

Ook over de totale omzet is de onderneming daarom wat voorzichtiger geworden. Het bedrijf krikte bij zijn halfjaarcijfers eerder dit jaar de verwachtingen nog op tot zeker 700 miljoen euro. Nu is dat bijgesteld naar „rond de 700 miljoen euro”. De omzet kwam in 2018 nog uit op 687 miljoen euro.

TomTom zag zijn omzet in het derde kwartaal dalen met 7 procent tot 164 miljoen euro. Dat was iets lager dan waar analisten gemiddeld op rekenden. De opbrengsten van de divisie Locations Technology stegen met 4 procent tot 96,5 miljoen euro. De omzet van de almaar krimpende consumententak, die onder meer navigatiekastjes maakt, zakte met 18 procent tot een kleine 68 miljoen euro.

Onder de streep resteerde afgelopen kwartaal een nettoverlies van ruim 43 miljoen euro. Dat had te maken met een afschrijving op de restwaarde van de kaartendatabase, die naar verwachting minder lang bruikbaar blijft dan eerder gedacht. Ook werd meer uitgegeven aan ontwikkelingskosten, onder meer om de groei van de technologietak aan te jagen.

Eerder werd al een samenwerking van Locations Technology met Microsoft bekendgemaakt. De Amerikaanse techreus kan navigatiegegevens van TomTom gebruiken voor zijn werk aan zelfrijdende voertuigen. Op dat vlak liet TomTom zichzelf ook niet onbetuigd. Zo werd een testversie van een zelfrijdende auto onthuld, die tjokvol met meetapparatuur zit.