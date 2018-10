Technologiebedrijven drukken Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met verlies gesloten. Vooral de technologiebedrijven hadden het zwaar na de forse koersverliezen onder Amerikaanse sectorgenoten. Een bericht over mogelijke Chinese spionagechips in apparatuur van onder meer Apple zorgde daarbij voor koersverliezen onder de Aziatische toeleveranciers van het Amerikaanse technologieconcern.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging met een min van 0,8 procent het lange weekeinde in op 23.783,72 punten. Maandag is de Japanse beurs gesloten. Japanse technologiebedrijven als Tokyo Electron en Advantest verloren tot 4,1 procent. De Japanse banken en verzekeraars bleven daarentegen profiteren van de stijgende Amerikaanse obligatierentes.

De Japanse Apple-toeleverancier Murata Manufacturing zakte 3,9 procent. Ook elders in het Verre Oosten stonden de toeleveranciers van de iPhone-maker onder druk na een bericht van Bloomberg BusinessWeek dat de datacenterapparatuur van Amazon Web Services en Apple mogelijk via chips van het Chinese serverbedrijf Super Micro kunnen worden bespioneerd door de Chinese overheid. Apple, Amazon en Super Micro spraken het bericht tegen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds vlak. De Chinese technologiebedrijven hadden ook last van het spionagebericht. Computermaker Lenovo kelderde ruim 14 procent in Hongkong en de maker van telecomapparatuur ZTE ging 11 procent onderuit.

De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent. Zwaargewicht Samsung steeg 0,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern rekent op een recordwinst in het derde kwartaal. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en klom 0,1 procent. Op het Chinese vasteland zijn de beurzen de hele week gesloten vanwege een nationale vakantie.