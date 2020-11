Techinvesteerder Prosus op jacht naar overnamedeals

De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus is op jacht naar overnamedeals in sectoren die sterk groeien door de coronacrisis, zoals maaltijdbezorging, online onderwijs en digitale betalingen. Dat meldde Prosus bij de bekendmaking van cijfers over de eerste helft van het gebroken boekjaar.

Prosus heeft een kas van 4,3 miljard dollar om overnames te doen. Het bedrijf zei dat de overgang naar e-commerce door de virusuitbraak verder door zal gaan en dat wordt gezocht naar investeringen om de groei aan te jagen.

In het afgelopen jaar verloor Prosus nog de overnamestrijd rond de Britse maaltijdbestelsite Just Eat van het Nederlandse Takeaway.com en werd het onderspit gedolven in de slag rond de advertentietak van internethandelaar eBay. Dat moederonderdeel van het Nederlandse Marktplaats ging naar het Noorse Adevinta.

In de afgelopen periode zag Prosus de winst en omzet flink groeien, door goede prestaties bij de activiteiten rond onder meer maaltijdbezorging, maar ook dankzij het grote belang in het Chinese internetconcern Tencent. Het bedrijf maakte in september vorig jaar zijn debuut op het Damrak. Prosus is de tak voor techinvesteringen van het Zuid-Afrikaanse technologieconcern Naspers.