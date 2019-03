Techgigant Naspers naar Damrak

Het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers gaat zijn internationale activiteiten noteren aan de beurs in Amsterdam. Het onderdeel NewCo betreft alle activiteiten van Naspers buiten Zuid-Afrika, waaronder bijvoorbeeld e-commerce, consumentenmedia en bedrijfsdeelnemingen.

Naspers brengt een belang van 25 procent in NewCo naar Beursplein 5 en behoudt de resterende 75 procent. Deze beursgang moet in de tweede helft van dit jaar gebeuren, afhankelijk van goedkeuring van autoriteiten en aandeelhouders. In de komende maanden zal de officiële naam voor NewCo bekend worden gemaakt. NewCo krijgt een secundaire notering in Johannesburg.

Naspers werd in 1915 opgericht als De Nationale Pers als moedermaatschappij voor de Nederlandstalige krant De Burger. Het is uitgegroeid tot het grootste mediaconglomeraat van Afrika, met een marktwaarde van tientallen miljarden dollars.

De onderneming uit Kaapstad heeft belangen in verschillende internetbedrijven, waaronder het Chinese Tencent, het Russische sociale mediaplatform mail.ru en maaltijdbezorger DeliveryHero. Ook is ze actief met onder meer betalingsdiensten.

De Nederlandse topman Bob van Dijk van Naspers stelt dat de stap naar Amsterdam belangrijk is voor zijn bedrijf. Daardoor ontstaat volgens hem een unieke mogelijkheid voor investeerders om toegang te krijgen tot de internationale internetportefeuille van Naspers en wordt waarde voor aandeelhouders gecreëerd. De afhankelijkheid van de beurs in Johannesburg voor Naspers wordt met de gang naar het Damrak verkleind.