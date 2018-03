Techfondsen weer in trek in Azië

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst gesloten. Ook de andere beurzen in het Verre Oosten, die op deze Goede Vrijdag toch open waren, gingen vooruit. Beleggers voelden zich gesteund door het herstel van techfondsen op Wall Street. Hierdoor raakten techbedrijven in Azië ook weer in trek.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent in de plus op 21.454,30 punten. De markt verwerkte tevens nieuwe gegevens over de industriële productie in Japan. Die vertoonde in februari weer een behoorlijke plus, na een terugval in januari.

Grote techbedrijven als SoftBank en Tokyo Electron gingen tot ruim 4 procent vooruit. De sector stond eerder deze week nog flink onder druk door de vrees voor strengere regelgeving vanwege het privacyschandaal bij Facebook. Takeda Pharmaceutical (plus 1,2 procent) herstelde iets van het forse koersverlies van meer dan 7 procent op donderdag. Het Japanse farmaceutische concern overweegt een miljardenbod op zijn Ierse branchegenoot Shire.

In Seoul steeg de Kospi 0,7 procent. In Zuid-Korea behoorden technologiebedrijven eveneens tot de winnaars. Zo kreeg Samsung Electronics er 1,1 procent aan beurswaarde bij en toeleverancier aan de chipindustrie SK Hynix won ruim 2 procent. De beurzen in Hongkong en Sydney waren vanwege Goede Vrijdag gesloten. Ook in Europa en de Verenigde Staten wordt niet gehandeld op deze dag.