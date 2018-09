Techfondsen trekken Wall Street omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. Techfondsen stonden wederom onder druk en ook de aanhoudende zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict hingen weer boven de markt. Beleggers volgden bovendien de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada over een nieuw handelsverdrag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 25.995,87 punten. De brede S&P 500 leverde 0,4 procent in op 2878,05 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 7922,73 punten.

De financiële markten wachten af of de Amerikaanse president Donald Trump daadwerkelijk importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese goederen invoert, iets waar hij eerder al mee dreigde. De inspraaktermijn voor die maatregel loopt af. Peking heeft aangekondigd met maatregelen van dezelfde omvang terug te slaan. Een ander groot vraagteken is de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Canada. Vertegenwoordigers van de buurlanden onderhandelen al, met een korte pauze, sinds vorige week maar bereikten nog geen akkoord.

Apple kreeg van de Europese Commissie het groene licht om muziekherkenningsdienst Shazam over te nemen. Het aandeel van de iPhonemaker daalde 1,7 procent. Ook andere techbedrijven zetten de dalende lijn van een dag eerder voort toen topbestuurders van socialemediabedrijven Twitter (min 5,9 procent) en Facebook (min 2,8 procent) door de Senaat aan de tand werden gevoeld. Ook Google-moeder Alphabet (min 1,3 procent) en Amazon (min 1,8 procent) verloren stevig.

Tesla steeg 0,1 procent na een rapport van UBS. Die bank verwacht dat de maker van elektrische auto’s in de tweede jaarhelft nog winstgevend zal zijn, maar dat de marges volgend jaar in rap tempo zullen slinken. Een belegger die onlangs speculeerde op een koersdaling kondigde aan Tesla en topman Elon Musk aan te klagen wegens effectenfraude, voor Musks afgeblazen plan om Tesla van de beurs te halen. Dat zorgde onlangs juist voor een flinke koerswinst.

Branchegenoot Ford ging 0,6 procent omlaag. De automaker moet 1,6 miljoen exemplaren van zijn pick-uptruck F-150 terugroepen, omdat de autogordels tot brand kunnen leiden.

De euro was 1,1626 dollar waard tegen 1,1618 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in waarde tot 67,93 dollar. Brentolie werd 0,7 procent minder waard tot 76,70 dollar per vat.