Techfondsen tonen herstel op Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met winst aan de handel begonnen. Technologiefondsen tonen herstel na de flinke uitverkoop in de afgelopen twee handelsdagen. Verder wachten beleggers op het rentebesluit van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, dat woensdag bekend wordt gemaakt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handel 0,2 procent hoger op 21.272 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent naar 2435 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging in de vroege handel 0,6 procent omhoog tot 6211 punten.

Apple werd 1,3 procent meer waard. Het technologieconcern kreeg de afgelopen week een flink koersverlies te verwerken, na een serie kritische analistenrapporten. Alphabet, het moederbedrijf van Google, kreeg er 1,3 procent bij, net als webwinkelgigant Amazon. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla won 2,3 procent, mede dankzij een positiever beleggingsadvies van Berenberg.

Kenners zijn er vrijwel van overtuigd dat de Fed woensdag met een renteverhoging komt. De aandacht op de financiële markten zal dan ook met name uitgaan naar mogelijke signalen over het toekomstige rentebeleid in de de toelichting van Fed-voorzitter Janet Yellen.