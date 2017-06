Techfondsen onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York lieten bij de slotbel op vrijdag een wisselend beeld zien. Vooral het stevige verlies van technologiefondsen was opvallend. De daling kwam onder meer doordat analisten van Goldman Sachs waarschuwden voor de lage volatiliteit bij fondsen als Facebook, Amazon, Microsoft en Google-moeder Alphabet.

Het gebrek aan schommelingen in de koers van deze aandelen zou beleggers mogelijk blind maken voor risico’s. Techreus Apple verloor vrijdag 3,9 procent aan beurswaarde. Andere zwaargewichten als Facebook, Amazon, en Microsoft speelden tot 3,2 procent kwijt. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,8 procent en sloot op 6207,92 punten.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 21.271,97 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag, tot 2431,77 punten.

Beleggers op Wall Street verwerken verder onder meer de uitslag van de Britse parlementsverkiezingen. Ook de getuigenis van voormalig FBI-baas James Comey galmde nog na. Deze werd door kenners als onvoldoende bestempeld om de positie van president Donald Trump te doen wankelen.

Chipmakers NXP en Qualcomm wisten verder de aandacht op zich gericht. Laatstgenoemde wil zijn Nederlandse branchegenoot overnemen, maar de Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de op handen zijnde deal. Die leidt volgens Brussel mogelijk tot hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie in de halfgeleiderindustrie. NXP sloot 0,6 procent in de min. Qualcomm verloor 1,8 procent.

Aandelen in de farmaceut Endo International duikelden bijna 17 procent. De Amerikaanse Food & Drug Administration heeft het bedrijf gevraagd om zijn opiumgebaseerde pijnstiller Opana ER niet langer te verkopen vanwege angst voor verslaving.

Verder verloor drogisterijketen Rite Aid 15 procent, nadat de Amerikaanse toezichthouder vraagtekens zette bij de beoogde overname door branchegenoot Walgreens Boots Alliance (min 0,6 procent). Johnson & Johnson sloot 0,8 procent in de plus. De farmaceut kreeg op zijn beurt van de Europese Commissie groen licht voor de miljardenovername van het Zwitserse Actelion.

De euro was 1,1196 dollar waard, tegen 1,1186 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 45,85 dollar. Een vat Brent werd 0,7 procent duurder, op 48,19 dollar.