Techfondsen omlaag op rood Wall Street

De beurzen in New York zijn donderdag lager geopend, een dag na de renteverhoging door de Federal Reserve. De technologiefondsen gingen weer omlaag, na eerdere verliezen in de afgelopen periode. Verder stonden er aardig wat macro-economische cijfers op de rol.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent lager op 21.326 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 2424 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,9 procent tot 6138 punten.

Techbedrijven als Facebook, Google-moeder Alphabet, Amazon, Microsoft en Apple zakten tot 1,8 procent. Die bedrijven staan de laatste tijd behoorlijk onder druk door onzekerheid over de waardering. Ook chipfondsen zoals Nvidia, AMD en Micron Technology deelden in de malaise met minnen tot 4 procent.

Beleggers op Wall Street kauwen nog na op de renteverhoging door de Fed, die overigens geheel was verwacht. De Fed handhaafde zijn verwachting voor nog één rentestap dit jaar. Ook kondigde de centrale bank plannen aan om zijn omvangrijke balans af te gaan bouwen.

Aan het economisch front werden cijfers gemeld over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen, industriële productie, de bedrijvigheid rond New York en Philadelphia en de import- en exportprijzen.

Daarnaast was er aandacht voor Kroger. Het supermarktconcern kwam met tegenvallende kwartaalresultaten en een winstwaarschuwing. Het aandeel dook ruim 12 procent in het rood. In het kielzog verloren branchegenoten als Wal-Mart, Target en Costco tot 1,1 procent.