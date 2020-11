Techfondsen in de lift op overwegend hoger Wall Street

De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag aan het slot overwegend winsten geboekt. De technologiefondsen op Wall Street zaten in de lift na de minnen begin deze week. Amerikaanse beleggers waren vooral in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis en een vaccin tegen het virus.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 29.397,63 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 3572,66 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 11.892,93 punten. De handel verliep wat rustiger dan normaal omdat het Veterans Day in de Verenigde Staten is. Daardoor zijn er bijvoorbeeld ook geen nieuwe macro-economische cijfers om te verwerken.

De financiƫle markten zijn al sinds maandag in de ban van de langverwachte komst van coronavaccins. Farmaceut Pfizer meldde toen dat een eigen vaccin volgens voorlopige testresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Pfizer (min 0,5 procent) en partner BioNTech (min 2,9 procent) haalden opnieuw het nieuws. De Europese Commissie heeft een contract met de twee gesloten voor de levering van vaccins aan de Europese lidstaten. Hierdoor komen er ook miljoenen doses voor Nederland beschikbaar.

Grote techbedrijven als Apple, Amazon, Netflix en Microsoft gingen tot 3,4 procent vooruit. De maker van teleconferentiesoftware Zoom Video Communications kreeg er 10 procent bij. Techbedrijven die de afgelopen tijd profiteerden van thuiswerken kregen op maandag juist klappen door het nieuws over het coronavaccin.

Alibaba stond in de schijnwerpers vanwege Singles Day. Bij het koopjesfestijn in China wist het webwinkelconcern voor meer dan 74 miljard dollar aan spullen te verkopen, een record. Het aandeel Alibaba ging wel 0,3 procent omlaag.

Ook was er aandacht voor taxiapp Lyft. Deze rivaal van Uber werkt aan een eigen maaltijdbezorgingsdienst om zo mee te profiteren van deze snelgroeiende markt. De coronacrisis drukte afgelopen periode wederom zwaar op de resultaten van Lyft. Wel waren de cijfers beter dan verwacht en Lyft werd 1 procent hoger gezet.

De euro stond op 1,1780 dollar, tegenover 1,1762 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent op 41,59 dollar. Brentolie daalde licht in prijs tot 43,92 dollar per vat.