Techfondsen helpen Wall Street vooruit

De beurzen in New York zijn woensdag overwegend positief de handel uitgegaan, maar zagen eerdere winsten goeddeels verdampen. Techfondsen gingen over een breed front vooruit. Beleggers in de VS maken zich op voor een lang weekend. Donderdag blijft Wall Street vanwege Thanksgiving gesloten. Op vrijdag wordt maar een halve dag gehandeld.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk vlak op 24.464,69 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2649,93 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 6872,25 punten.

Apple (min 0,1 procent) zag een eerdere winst verloren gaan. Zorgen over iPhone-verkopen blijven het bedrijf achtervolgen. Zo maakte de belangrijke toeleverancier Foxconn bekend diep in de kosten te gaan snijden vanwege uitdagende marktomstandigheden.

Sectorgenoten als Amazon, Alphabet en Microsoft gingen wel vooruit. Facebook (plus 1,8 procent) won ook. Het bedrijf gaat in beroep tegen een Britse privacyboete.

Goldman Sachs (plus 0,7 procent) heeft op zijn beurt een nieuwe aanklacht aan de broek wegens vermeende medeplichtigheid aan een groot schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Investeerders uit Abu Dhabi stellen de bank aansprakelijk voor de schade die ze hebben geleden door fraude met het fonds.

Verder stonden staal- en aluminiumproducenten in de belangstelling. Wereldhandelsorganisatie WTO gaat onderzoek doen naar de Amerikaanse importheffingen die sinds dit voorjaar gelden. US Steel, Century Aluminum en Alcoa wonnen tot 3 procent.

Foot Locker presenteerde beter dan verwachte cijfers. De sportwinkelketen sprong 15 procent omhoog. In het kielzog gingen branchegenoten als Nike en Under Armour tot 3,2 procent vooruit. De fabrikant van landbouwmachines Deere won 2,4 procent na cijfers

Olieprijzen lieten herstel zien, ondanks nieuwe cijfers van het Amerikaanse energiebureau waaruit naar voren kwam dat de olievoorraden in de Verenigde Staten zijn toegenomen. Een vat Amerikaanse olie won 2 procent aan waarde tot 54,47 dollar. Brentolie steeg 1,4 procent tot 63,39 dollar per vat.

De euro was 1,1385 dollar waard, tegen 1,1405 dollar bij het slot van de Europese beurzen.