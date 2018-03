Techbedrijven zetten Nikkei lager

De aandelenbeurs in Japan is woensdag flink lager geëindigd. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan na de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De vrees voor striktere regelgeving en een beperking van Chinese investeringen in gevoelige Amerikaanse technologieën zorgden daar voor koersdruk in de techsector.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1,3 procent in de min op 21.031,31 punten. De Japanse hoofdindex werd ook gedrukt doordat veel bedrijven ex-dividend noteerden. Chipgerelateerde bedrijven als Advantest en Tokyo Electron verloren 3,4 en 4,4 procent. De autofabrikanten Toyota en Nissan leverden tot 2,7 procent in.

Ook de andere beursgraadmeters in het Verre Oosten deden een stevige stap terug. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 1,6 procent en de beurs in Shanghai raakte 1,4 procent kwijt. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,7 procent en in Seoul verloor de Kospi 1,5 procent.